Torre del Greco – Vergogna di Capodanno, Buono: “Bisogna far rispettare le ordinanze, il primo cittadino rimedi a quanto verificatosi”

Sui fatti di Capodanno interviene anche il consigliere d’opposizione Mario Buono che con un lungo post via social condanna l’episodio:

“I fatti che si sono verificati nella notte di Capodanno, ancora una volta caratterizzano negativamente la nostra amata città, ed evidenziano un fatto incontrovertibile: l’assenza delle istituzioni tutte, la mancanza di prevenzione e l’assenza totale di controllo. Fare in ordinanza di divieto senza incrementare i controlli, e senza preoccuparsi di chi l’ordinanza deve farla rispettare, significa prevedere a priori che la stessa rimane lettera morta.

È opportuno che il nostro primo cittadino rimedi a quanto verificatosi e faccia tutto quanto sia nelle sue prerogative affinché la presenza delle istituzioni tutte sia più sentita da parte dei cittadini, partendo dai piccoli segnali:

la differenziazione dei rifiuti che ad oggi sembra ancora un miraggio, per continuare al rispetto del codice della strada da parte dei taxi collettivi che, sebbene svolgano un servizio fondamentale e rilevante per i nostri cittadini, denotano disorganizzazione e creano grande caos per la città con le loro soste selvagge e non organizzate. Io dal mio canto, da cittadino torrese in primis e da consigliere di opposizione poi, fornirò il mio fattivo contributo per togliere alla mia amata città questo brand negativo ormai sempre più caratterizzante.

Partiamo col piede giusto in questo 2020 e dimostriamo innanzitutto a noi stessi che Torre Del Greco è una città meravigliosa e piena di risorse, una città profondamente diversa da quello che i media vogliono far credere”.