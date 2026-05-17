Torre del Greco – Ventiquattresima edizione di Mercatorre, nel weekend appuntamento agli ex Molini Marzoli

Torre del Greco – Ventiquattresima edizione di Mercatorre, nel weekend appuntamento agli ex Molini Marzoli

Artigianato, vintage e retrò, modernariato, oggettistica, arredamento, abbigliamento, vinili, arte, street food, musica… e molto altro.

Torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più amata della provincia napoletana, con la sua ventiquattresima edizione.

L’appuntamento è per sabato 23 maggio (dalle 17:00 alle 24:00) e domenica 24 maggio (dalle 10:00 alle 22:00), nella suggestiva cornice degli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, dove si rinnova l’incontro tra memoria, creatività e identità cittadina.

Nato come mercato alternativo e diventato nel tempo un vero e proprio simbolo culturale, Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al fascino senza tempo del vintage.

Tra bancarelle e stand sarà possibile curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale, il tutto accompagnato da musica, street food a km 0 e un’atmosfera conviviale capace di coinvolgere visitatori di tutte le età.

Grande spazio, come sempre, sarà dedicato all’arte contemporanea, con la Mostra d’Arte Collettiva allestita all’interno degli spazi CoBar/Stecca. Pittori, fotografi e illustratori esporranno le proprie opere, offrendo uno sguardo dinamico e multiforme sulla scena creativa del territorio.

Il Forum dei Giovani a Mercatorre.

La XXIV edizione si arricchisce di un nuovo spazio dedicato al protagonismo giovanile e al divertimento sano.

Domenica 24 maggio, per tutta la giornata, il Forum dei Giovani di Torre del Greco animerà l’Angolo Sport & Giochi, uno spazio pensato per favorire socialità, condivisione e partecipazione attiva.

Che siate amanti della competizione o del gioco in compagnia, troverete:

Tornei e sfide libere di ping pong

Tavoli da scacchi per gli appassionati di strategia

Una selezione di giochi da tavolo per divertirsi e fare nuove amicizie

Laboratorio di Riciclo Creativo

Domenica 24 maggio

Orari: 12:00–14:00 / 16:00–20:00

Uno spazio aperto a bambini, ragazzi e adulti per scoprire il valore del riuso attraverso attività creative. Si lavoreranno carta e materiali di recupero per realizzare manufatti originali in gruppo.

Riciclare, imparare, creare!

A cura dell’hobbista Antonietta Pedata.

Open Day S.M.U.M.

Domenica 24 maggio, dalle ore 11:00

La Scuola di Musica Moderna di Torre del Greco apre le porte a tutte le età con lezioni gratuite, anche per chi non ha mai suonato. Un’occasione per avvicinarsi alla musica e conoscere una delle realtà più vivaci del territorio.

Mercatorre è molto più di una fiera: è un rito urbano che unisce generazioni, un laboratorio di idee e un invito a riscoprire la bellezza delle cose che tornano a vivere.