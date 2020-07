Torre del Greco – Ventimiglia: “Conseguiti risultati soddisfacenti”

“Con la presente desidero inviarle qualche considerazione personale, in merito all’ incarico di Assessore ai LL.PP. della Città di Torre del Greco, che Lei così gentilmente ha voluto assegnarmi.

Nel periodo di tempo che è intercorso dalla mia nomina avvenuta nei primi giorni del mese di agosto 2019, ad oggi, giorno in cui le rassegno le mie dimissioni dal ruolo e dalla funzione di Assessore ai LL.PP., sono accaduti tanti eventi, che personalmente e per l’intera cittadinanza della nostra amata Città di Torre del Greco, hanno segnato profondamente la nostra vita.

Mi riferisco alla tragica perdita di mio padre, ed alla devastante Pandemia da Covid-19.

Nonostante questi tragici eventi, ho voluto adoperarmi con tutta la passione e l’impegno all’ adempimento dei compiti istituzionali ai quali lei ha voluto chiamarmi.

In questi mesi, ho avuto anche modo di prendere direttamente consapevolezza, delle innumerevoli difficoltà che un esponente delle istituzioni, quale l’ Assessore ai LL.PP. con deleghe così importanti, quali quelle che ho assunto, si trova quotidianamente a dover fronteggiare.

Mi riferisco quindi ai numerosi problemi da dover risolvere nonostante le carenze di personale, i budget ridotti, la burocrazia bloccante.

Dopo un breve periodo iniziale di presa d’atto delle problematiche e di conoscenza del personale assegnato ai LL.PP., devo riconoscere che il personale dell’ Ufficio con il quale mi sono relazionata, dal dirigente Arch. D’Angelo a tutti gli operativi, ha intrapreso con me un percorso di leale ed efficace collaborazione, che ha portato in appena 5 mesi effettivi di operatività, ad una serie di risultati che personalmente ritengo soddisfacenti.

Senza voler fornire un mero elenco di cose fatte, vorrei comunque ricordare alcuni dei risultati acquisiti che ritengo siano di maggior valore per la nostra Città.

1) Parchi cittadini

A seguito di sopralluoghi effettuati personalmente sul territorio cittadino, sono stati programmati ed eseguiti una serie di interventi volti alla riqualificazione dell’ arredo urbano e delle strutture adibite a giochi per bambini. E’ stata inoltre programmata, e da eseguirsi a breve, anche la riqualificazione del Parco Villa Comunale.

2) Scuole

E’ stata fatta una puntuale ed approfondita analisi delle strutture scolastiche di proprietà dell’ Ente, in seguito alla quale sono state evidenziate le maggiori criticità, e pianificati ed eseguiti gli interventi più urgenti:

a. Eseguito il monitoraggio per il rilascio dei “Certificati di agibilità” delle giostre presenti negli edifici scolastici di proprietà dell’ Ente, ferme da 2 anni.

b. Eseguita la programmazione ed il monitoraggio dei lavori di manutenzione (Ord e Straord) ad oggi ultimati: (Impermeabilizzazione solai, Facciate, Palestre, etc)

c. Inserito nel bilancio preventivo voci di spesa per effettuare gli studi di Vulnerabilità sismica per TUTTI gli edifici scolastici di proprietà dell’ Ente, a partire dalla Scuola Orsi (2020 – 2021)

d. Eseguito il monitoraggio e la pianificazione per il rilascio dei Certificati Protezione anti Incendio, ottenuto ad oggi per quasi tutte le scuole della Città di Torre del Greco, e in completamento entro settembre 2020. Si segnala che il Comune di Torre del Greco, sarà in tal modo, l’ UNICO Comune della Provincia di Napoli ad avere ottenuto il CPI per tutte le scuole di proprietà.

e. Avviati i lavori di re-lamping nelle scuole, in accordo al Decreto Crescita per l’ Efficientamento energetico – Fondi per le scuole, per il 2020, e programmati fino al 2024, per un importo di 170.000 euro /anno.

f. E’ stata avviata la procedura per la donazione della strada di proprietà privata del Sig. Reccia, in favore della scuola “Giovanni Paolo II” di proprietà del’ Ente. Questa acquisizione gratuita, consentirà di avere una via di fuga per alunni e personale della scuola, in condizioni di emergenza, in quanto la scuola attualmente ne è sprovvista.

g. E’ stata istruita la pratica per l’ ottenimento dei Fondi strutturali europei per “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” e per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19”. In merito, è stato valutato per il Comune di Torre del Greco, un importo pari a 520.000 euro.

3) Passeggiata a mare – Porto / Scala

E’ stata affrontata in maniera strutturata la questione della cosiddetta “Passeggiata a mare”. Tale passeggiata periodicamente, e nonostante i ripetuti interventi di ripristino, viene devastata dagli eventi meteorologici e dalle mareggiate invernali. Al fine di progettare un intervento di ripristino definitivo ed efficace, deve essere necessariamente e prioritariamente eseguita una importante opera di rafforzamento delle scogliere di protezione dal mare che sono di responsabilità della Città Metropolitana di Napoli. E’ stato quindi interpellato l’ Ufficio competente della Città Metropolitana di Napoli in merito. Devo segnalare purtroppo che ad oggi, nessun segnale di interessamento sull’ argomento è pervenuto da tale Ufficio. Si suggerisce quindi di effettuare presso l’ Ufficio competente della Città Metropolitana di Napoli, tutte le azioni di sollecito possibili al fine di avere le dovute risposte.

4) Sopralluoghi e manutenzione strade e marciapiedi

Sono stati avviati una serie di interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria di alcune strade e dei marciapiedi cittadini. In seguito alle ispezioni eseguite personalmente sui cantieri con i tecnici preposti, è stato rilevato che le betonelle in cemento poste in opera per il rivestimento dei marciapiedi non hanno tonalità uniformi e sono di scarsa qualità. Questo è visibile sia nei lavori in corso (appalto assegnato nel 2018), che nei lavori già effettuati in virtù degli appalti precedenti. Si evince che i budget assegnati a tali appalti non erano sufficienti a garantire l’ utilizzo di materiali di qualità adeguata. Si auspica che in futuro l’ Amministrazione assegni budget adeguati al fine di consentire l’ utilizzo di materiali più idonei per la riqualificazione delle strade e dei marciapiedi della nostra Città.

5) Depuratore

Sono stati effettuati alcuni incontri con la Ditta Gori ed il personale tecnico dell’ Ente, al fine di individuare gli spazi da destinare ad area cantiere per la costruzione del Depuratore (Collettore S.Giuseppe alle paludi / S.M. la Bruna). Ad oggi i lavori sono in esecuzione nel territorio di Torre Annunziata e proseguiranno successivamente nel territorio di Torre del Greco.

6) Ascensori pubblici Palazzo Baronale

Sono stati finalmente eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino dell’impianto ascensore, fermo da 2 anni! L’ impianto ad oggi è in esercizio.

Villa Comunale

Per la messa in esercizio dell’ Ascensore di collegamento tra Piazzale Cesare Battisti e Villa Comunale, l’ iter è quasi completato. L’impianto sarà opportunamente sorvegliato e presidiato da personale specializzato come richiesto dalle leggi vigenti. L’ impianto è nella fase di prova propedeutica alla messa in esercizio. Si prevede l’ attivazione dell’ impianto e l’ apertura al pubblico entro fine luglio 2020.

7) Campo sportivo A. Liguori

Poco più di 1 anno fa, lo Stadio Comunale A. Liguori, era in condizioni fatiscenti e sicuramente non degne di una Città come Torre del Greco. In questo ultimo anno, nonostante le difficoltà di tipo burocratico e alla Pandemia Covid 19 che ha causato ritardi significativi nella esecuzione dei lavori e nelle consegne, come ad esempio l’ impianto di illuminazione (prodotto da una Ditta Cinese con sede a Wuhan), grazie all’ impegno profuso dai tecnici preposti ed alle risorse finanziarie messe a disposizione dall’ Ente, i lavori di adeguamento alle normative dettate dalla FIGC Lega-Pro, sono proseguiti senza sosta.

L’obiettivo prioritario è sempre stato quello di consentire alla squadra della Turris di poter disputare il campionato nel proprio stadio.

Ad oggi ci sono ancora alcune difficoltà legate principalmente alla certificazione del manto erboso del campo, di competenza di ditta specializzata, che mi auspico si possano risolvere in tempi utili all’ ottenimento della Licenza nazionale per la Serie C dello Stadio Liguori.

8) Ex Mercato Orto-frutticolo

La questione giudiziaria tuttora in corso, tra l’ Ente e la Ditta appaltatrice, ha impedito per lungo tempo alla Pubblica Amministrazione di ritornare in possesso dell’ area, di verificare la consistenza dello stato dei lavori eseguiti, e riprendere gli interventi necessari al completamento dell’ opera. In modo proattivo quindi si è presa l’ iniziativa di organizzare una riunione con Ufficio tecnico ed Ufficio avvocatura per mettere in campo tutte le azioni necessarie a dirimere la questione ed intraprendere le dovute iniziative. E’ stato affidato quindi una estensione di mandato al consulente legale dell’ Ente, il quale si è già attivato sulle azioni concordate.

9) Cestini porta rifiuti

Per la prima volta nel Comune di Torre del Greco è stato installato sul territorio comunale, un primo lotto di cestini per la raccolta delle deiezione canine. E’ stato un piccolo segnale per un grande gesto di civiltà.

Concludo ringraziando nuovamente lei Sig. Sindaco ed i Consiglieri Gaetano Frulio e Luisa Liguoro che mi hanno sostenuta, i Consiglieri di maggioranza ed i Consiglieri di opposizione, ai quali va il mio personale ringraziamento per aver avuto nei miei confronti sempre una interlocuzione corretta e collaborativa.”