Torre del Greco – Variazioni bilancio di previsione 2020/22: ecco gli interventi

Ratificati dai lavori del consiglio comunale, in seduta questa mattinata a Palazzo Baronale, una serie di nuovi interventi e di nuove attività per l’ambito sociale, culturale e ambientale, già approvati dalla Giunta comunale, con delibera n. 346 del 19.11.2020, e volti a beneficio dell’intera comunità cittadina.

In particolare, tra i diversi provvedimenti, si evidenziano:

• L’ulteriore previsione di euro 100.000 sui fondi già stanziati ed approvati, con delibera di Consiglio comunale n. 132 del 22.10.2020, (euro 106.000) da erogare come contributi a soggetti in stato di indigenza;

• Un capitolo di euro 50.000 da destinare all’acquisto di materiali ed attrezzature sanitarie quali saturimetri, dispositivi di protezione individuali, termoscanner e bombole di ossigeno da fornire alle famiglie del territorio cittadino, vittime dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

“Un lavoro importante – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – quello messo in campo da questa Amministrazione, e ratificato stamattina dall’assise consiliare. Abbiamo inteso dare priorità alle fasce più deboli della città, sulle quali si è abbattuta l’emergenza epidemiologica del Coronavirus, immaginando una serie di interventi economici ulteriori, parte dei quali già definiti ed approvati in sede dell’ultimo consiglio comunale, tali da riuscire ad offrire un aiuto tangibile a chi versa nell’indigenza e un sollievo a chi è costretto nella propria casa in funzione dell’isolamento domiciliare a seguito del contagio del virus”.