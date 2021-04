Foto di repertorio

Torre del Greco – Uomo muore travolto da uno scooter

Tragedia nel giorno di Pasqua a Torre del Greco. Un uomo è stato travolto da uno scooter in via Alcide De Gasperi, nei pressi della Torre di Bassano, ed è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima aveva attraversato la strada per andare a gettare la spazzatura quando è stato investito da un motociclo a tutta velocità. Vani i soccorsi arrivati sul posto insieme alle forze dell’ordine, che stanno ora ricostruendo l’accaduto per accertare le responsabilità del centauro.