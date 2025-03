Torre del Greco – Una targa per ricordare le vittime del Moby Prince: sarà collocata il prossimo 10 aprile nella zona del belvedere di via Calastro

“ Ad imperitura memoria della strage della nave Moby Prince, il Comune di Torre del Greco ricorda i suoi concittadini: Ciro Cirillo, di anni 25; Domenico Cervini, di anni 21; Ciro Frulio, di anni 18; Vincenzo Paino, di anni 33; Ciro Vitiello, di anni 31”: è il testo della targa che sarà apposta il prossimo 10 aprile in una delle aiuole di via Calastro. Servirà a ricordare le vittime torresi e più in generale tutte le persone decedute in quello che ancora oggi è uno dei più grandi disastri marittimi che abbia riguardato la storia italiana. È quanto ha stabilito la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, che ha approvato una delibera attraverso la quale si intende ricordare, con un atto di forte valore simbolico, una tragedia che ha segnato la nazione e la città.

Tragedia, avvenuta il 10 aprile del 1991, che vide coinvolti il traghetto passeggeri e la petroliera Agip Abruzzo. La collisione, che si verificò a poca distanza dal porto di Livorno, come viene ricordato nell’atto deliberativo approvato dall’esecutivo torrese, “causò un violento incendio, alimentato dal rilascio di petrolio, nel quale persero la vita 140 persone, tra passeggeri del traghetto e membri dell’equipaggio: si salvò solo una persona”.

Tra le vittime della sciagura, vi furono anche i cinque cittadini di Torre del Greco che ora l’amministrazione comunale ha inteso ricordare, su impulso dell’assessore Laura Vitiello, che ha seguito da vicino l’intera questione. “Si tratta della più grande tragedia della storia della marineria mercantile italiana – ammette Vitiello – Una strage impunita in relazione alla quale, a distanza di 34 anni, come amministrazione comunale abbiamo scelto di esprimere la nostra partecipata ed accorata vicinanza ai familiari di tutte le vittime della Moby Prince ed in particolare ai parenti dei nostri concittadini prematuramente scomparsi”.