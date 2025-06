Torre del Greco – Una giornata di formazione sulla contabilità degli enti locali

È stata una giornata dedicata alla formazione quella svoltasi ieri, giovedì 12 giugno, nell’auditorium della Banca di Credito Popolare. Promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro dell’assessore al Bilancio Anna Fiore, l’iniziativa (dal titolo “La contabilità degli enti locali, focus sul modello Accrual) è ruotata attorno alla relazione del professor Francesco Delfino, già ragioniere generale del Comune di Savona e della Provincia di Prato, componente di Arconet (armonizzazione contabile degli enti territoriali) dalla sua costituzione, oltre che consulente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti.

Prima del suo intervento, ci sono stati i saluti del sindaco Luigi Mennella, del presidente della Bcp Mauro Ascione e dell’assessore Anna Fiore. Delfino ha saputo catturare l’attenzione della sala, gremita in gran parte dal personale del Comune ma anche da responsabili dei servizi finanziari accorsi da tutta la provincia. Gli argomenti trattati hanno riguardato la programmazione e la gestione del bilancio e la nuova contabilità Accrual, che sarà applicata negli enti locali nei prossimi anni dopo una fase di sperimentazione.

Dopo un lungo periodo durante il quale l’amministrazione ha inteso dedicare tempo e risorse per incrementare la quantità di personale, che nel 2024 si era praticamente ridotta all’osso, ora si è deciso di compiere un ulteriore passo in avanti, riservando al personale di fresca assunzione (ma anche a coloro i quali sono in forza all’ente da più tempo) un innalzamento della qualità: quindi, dopo i risultati raggiunti nel corso dei primi due esercizi – durante i quali il bilancio di previsione è stato approvato nei termini di legge – si è stabilito di coinvolgere il professor Delfino, che è stato capace di fornire numerosi spunti di approfondimento e consigli utili per migliorare sia il processo di programmazione, sia la gestione dell’esercizio finanziario. Delfino ha in particolare saputo coinvolgere nei suoi ragionamenti non soltanto il personale dei servizi finanziari, ma tutti i settori dell’ente, visto che il bilancio è uno strumento finanziario che riguarda tutto il Comune, nel percorso di approvazione come in quello di gestione.

“È stato davvero un piacere – afferma l’assessore Anna Fiore – assistere alla lezione tenuta da uno dei massimi esperti di contabilità pubblica d’Italia, il professore Francesco Delfino, ai dipendenti del Comune. Ringrazio la Banca di Credito Popolare per la disponibilità e l’ospitalità mostrate. La formazione del personale è importante e non va trascurata: le competenze sono un aspetto fondamentale per chi lavora nella pubblica amministrazione. Formare il proprio personale è un’azione strategica per un ente locale che intende migliorare la qualità dell’azione amministrativa e di riflesso quello delle opere e dei servizi resi. Giornate come queste, di alta formazione, vanno proprio in questa direzione. È stato bello vedere la sala piena di dipendenti del Comune, per lo più giovani neoassunti, molto attenti e stimolati dal professor Delfino. Sono certa che questa iniziativa ha arricchito e motivato tutti i presenti”.