Torre del Greco – Una delegazione di sindaci della Lituania a palazzo Baronale

Il sindaco Luigi Mennella, accoglierà domani, giovedì 4 settembre, alle ore 11 a palazzo Baronale una delegazione di quindici rappresentanti istituzionali provenienti dalla Lituania.

I sindaci e i vicesindaci delle città di Alytus, Druskininkai, distretto di Alytus, Ladzijai e Varena giungeranno a Torre del Greco accompagnati dal console onorario della Repubblica di Lituania a Napoli per la regione Campania Vincenzo Russo, che ha promosso la visita nell’ambito di un progetto europeo di scambio internazionale.

Torre del Greco è stata scelta come città simbolo di accoglienza e sviluppo del territorio, anche grazie al ruolo del sindaco Mennella, che riveste infatti l’incarico di coordinatore del settore Turismo dell’area vesuviano–costiera per Anci Campania. L’obiettivo è in particolare di rafforzare la rete di scambi tra realtà territoriali campane e baltiche e per favorire il confronto e la collaborazione in ambiti strategici quali cultura, turismo, sanità, sport, commercio e innovazione amministrativa.

L’incontro si svolgerà in sala giunta: al centro della discussione ci saranno nuove strategie per il rilancio turistico e commerciale dell’area vesuviana, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Al termine dell’incontro istituzionale, gli ospiti lituani saranno guidati in un tour simbolico delle eccellenze locali con una degustazione della rinomata pasticceria torrese. In particolare, la delegazione sarà condotta in visita prima al museo del corallo dell’istituto Degni e poi al nascituro Mac³-museo dell’arte del corallo, del cammeo e della città, prossimo all’inaugurazione ed ospitato nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità.

“Accogliere una delegazione internazionale nella nostra città – dichiara Luigi Mennella – è motivo di orgoglio e responsabilità. Torre del Greco dimostra ancora una volta di essere protagonista attiva nei processi di cooperazione europea, capace di attivare buone pratiche e al tempo stesso di cogliere opportunità di crescita e sviluppo per il proprio territorio”.