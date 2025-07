Torre del Greco – Una catena di ferro per convincere la moglie a dargli denaro: 39enne in manette

Ancora i soldi motore della violenza.

Questa volta succede a Torre del Greco.

Un 39enne ha bisogno di 100 euro. Li pretende dalla moglie e per convincerla impugna una catena di ferro con un grosso lucchetto all’estremità.

Ad assistere alla scena i tre figli minori.

Grida e minacce non sono state sufficienti e il 39enne si allontana, ancora con la catena tra le mani.

La vittima, intanto, chiama il 112.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco arrivano in pochi minuti.

Trovano l’uomo ancora in strada. Inutile il tentativo di fuga, il 39enne viene raggiunto e arrestato.

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.