Torre del Greco – Un ufficio mobile in dotazione alla polizia municipale

Un vero e proprio ufficio mobile per dislocare le attività del comando lontano dalla sede di largo Costantinopoli. È quello che da oggi è in dotazione alla polizia municipale di Torre del Greco. Si tratta di un furgone ibrido che permetterà agli agenti, attraverso un computer e altre specifiche attrezzature, di poter essere sempre in costante contatto con il comando e poter così portare anche nelle aree periferiche e lontane dal centro le funzioni attive nella sede centrale.

Il mezzo è giunto a palazzo Baronale per permettere al sindaco Luigi Mennella, insieme al dirigente Gennaro Russo, di poter avere contezza delle funzionalità del mezzo. L’ufficio mobile arriva a Torre del Greco nell’ambito di un’attività di potenziamento delle dotazioni tecniche destinate alla polizia municipale, attività che nelle prossime settimane porterà tante altre novità: la prima è l’arrivo di un secondo furgone, che avrà le stesse caratteristiche di quello già giunto al Comune. Inoltre, al comando di largo Costantinopoli arriveranno anche sei moto Honda NCX 750, un furgone per la segnaletica e, a seguito del posizionamento di un apposito ripetitore nella zona del Monte Faito, anche una cinquantina di trasmittenti radio, in modo da consentire agli agenti di essere sempre collegati tra loro e soprattutto con la sala operativa.

Il primo ufficio mobile, dopo l’ultimazione del montaggio dei necessari apparati e le verifiche di carattere tecnico previste dal caso, entrerà in funzione già a partire dai prossimi giorni: “Si tratta di una novità importante – afferma il sindaco Luigi Mennella – che consentirà da un lato di assicurare maggiori servizi alla cittadinanza, a partire dalle zone meno vicine al comando, e dall’altro permetterà agli agenti di polizia municipale di avere a disposizione un mezzo utile a svolgere il loro lavoro come fossero direttamente nei loro uffici. Parliamo di un hub tecnologico direttamente incardinato nel comando, che sicuramente sarà funzionale alle azioni che quotidianamente vengono messe in campo dal comandante della polizia municipale”.