Torre del Greco – Un regolamento per sostenere le attività poste in strade interessate dalla chiusura del traffico a causa della realizzazione di opere pubbliche

Uno specifico regolamento che consenta di attuare interventi di sostegno delle attività commerciali e artigianali che si trovino nelle zone precluse al traffico a causa della realizzazione di opere pubbliche. È quanto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella chiede di redigere agli uffici preposti. E lo fa attraverso una delibera approvata nella seduta di giunta di oggi, martedì 17 marzo, su proposta dell’assessore ai tributi, Anna Fiore.

Tutto nasce sulla scorta di quanto emerso a seguito degli importanti interventi di riqualificazione che stanno interessando via Litoranea, i cui lavori, come viene ricordato nella delibera licenziata dall’esecutivo torrese, avranno “una durata prevista di dodici mesi, arrecando un disagio economico a tutte le attività che hanno una sede operativa” nelle tratte interessate dalle opere.

Considerato che “il Comune – viene evidenziato ancora – non è dotato di un regolamento atto a disciplinare le agevolazioni a sostegno delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche”, la giunta ha stabilito di dare il proprio indirizzo al dirigente del servizio tributi, al fine che sia redatto un regolamento che preveda proprio tali specifiche agevolazioni.

In particolare, sono quattro i possibili vantaggi da fornire alle attività interessate: esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone ricognitorio; esenzione dell’imposta comunale sulla pubblicità; riduzione del 50% del tributo dovuto in relazione al servizio rifiuti; riduzione del 25% dell’Imu esclusivamente nel caso in cui l’immobile sia di proprietà del commerciante-artigiano che esercita l’attività (la riduzione è interamente attribuita alla quota di competenza del Comune. “Come amministrazione comunale – afferma l’assessore ai tributi Anna Fiore – abbiamo deciso di venire incontro agli eventuali disagi arrecati ai titolari di attività che si trovino in condizioni di palese difficoltà a causa della chiusura al traffico di arterie interessate da opere pubbliche. Lo spunto è arrivato dopo le lamentele intercettate tra gli operatori di via Litoranea e, constata la mancanza di uno specifico regolamento, ci è parso opportuno procedere ad una definizione complessiva dell’intera materia, stabilendo dei criteri che possano andare bene oggi come in futuro. Per questo, abbiamo dato mandato agli uffici di sviluppare l’intero impianto regolamentare, partendo dalle indicazioni fornite attraverso la delibera approvata dalla giunta”.