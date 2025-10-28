Torre del Greco – Un ospite del canile trova casa grazie al Comune durante l’iniziativa “Adotta un cane al canile” con le scuole nella villa Ciaravolo

Si chiama Billy e da ieri, lunedì 27 ottobre, ha una casa. Si tratta di uno dei cani ospiti del rifugio convenzionato con il Comune di Torre del Greco. Il lieto momento si è celebrato nel corso della manifestazione “Adotta un cane dal canile”, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e portata avanti dall’assessore con delega al benessere animale Laura Vitiello nelle aree della villa comunale Ciaravolo, realizzata in collaborazione con Pianeta Dog e con le guardie zoofile Ange.

Al centro dell’iniziativa, la partecipazione delle scuole e in particolare degli alunni dell’istituto comprensivo De Nicola-Sasso che, insieme ai loro insegnanti, hanno potuto interagire con gli ospiti del canile e conoscerne, attraverso il personale preposto, venire a contatto con le loro storie.

L’obiettivo dell’iniziativa era in particolare quello di promuovere la pratica dell’adozione dei randagi che si trovano al Pianeta Dog. Un proposito che ha prodotto un primo, significativo risultato: uno dei cani portati in villa, Billy appunto, ha trovato casa, grazie all’interesse mostrato da una delle famiglie della cittadinanza che ha preso parte all’iniziativa.

“Abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro – afferma l’assessore Vitiello – Adottare un ospite del canile è infatti un gesto di grande sensibilità: per ogni cane, una nuova famiglia rappresenta la svolta verso una nuova vita e per ogni famiglia adottare un cane significa scegliere di avere un nuovo amico nella propria vita. Va sempre ricordato, inoltre, che adottare un cane implica responsabilità, impegno, cura ed amore”.