Torre del Greco – Ufficiale: Frulio nuovo presidente del consiglio comunale, ma la maggioranza si spacca

E’ ufficiale, Torre del Greco ha un nuovo Presidente del Consiglio. A dirigere i lavori dell’assise comunale sarà l’avvocato Gaetano Frulio, eletto con 13 voti. Non la maggioranza assoluta come ci si aspettava, sono servite infatti tre votazioni prima dell’esito finale. A conti fatti qualcuno dei consiglieri di maggioranza non ha espresso voto favorevole per l’avvocato torrese. Mal di pancia in vista del rimpasto?