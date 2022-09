Torre del Greco – Ubriaco schiaffeggia la moglie e poi si allontana dall’abitazione: denunciato

I militari della compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco hanno denunciato un 39enne del posto per maltrattamenti in famiglia. Durante una lite scoppiata per futili motivi ha schiaffeggiato la moglie. Verosimilmente ubriaco si è allontanato dall’abitazione ma è stato individuato poco dopo.