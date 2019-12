Torre del Greco – Ubriaco per via Roma minaccia con coltello compagna e figlio: arrestato 53enne [NOME]

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco sono intervenuti in via Roma perché un uomo, in stato di ebrezza, aveva aggredito e minacciato con un coltello la propria compagna e il figlio.

Salvatore Caprio, 53enne torrese con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.