Torre del Greco – Tutela ambientale: intesa tra Comune e Nucleo di Volontariato e di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Vesuvio-Portici”

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra il comune di Torre del Greco e il Nucleo di Volontariato e di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Vesuvio-Portici”, con sede nella città di Portici, in materia di salvaguardia ambientale e di tutela del paesaggio.

L’atto, della durata di un anno e con scadenza al 31.12.2021, dà esecuzione alla delibera di Giunta n. 385 del 10.12.2020 – proposta all’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, dall’assessore al Benessere del Cittadino, Elene Ciavolino.

Finalità del protocollo, quelle di garantire – nell’ambito del territorio cittadino – una serie di attività, secondo gli scopi statutari dell’associazione stessa, che si articoleranno in azioni di intervento, rilevamento e segnalazione alle Autorità comunali di:

• Abbandono incontrollato dei rifiuti in area urbana ed extraurbana;

• Rilevazione sul territorio comunale di discariche e scarichi abusivi;

• Rilevazione di atti vandalici e di degrado nei parchi e nelle aree pubbliche cittadine.

Eventuali anomalie, di particolare gravità, che dovessero essere riscontrate dagli operatori del Nucleo di Volontariato durante l’espletamento delle stesse attività, saranno opportunamente documentate, attraverso rilievi fotografici oltre che attraverso apposite relazioni.

“Abbiamo voluto offrire – le parole dell’Assessore Elene Ciavolino – un servizio alla collettività tale che possa incidere, in modo tangibile, sul benessere della vita dei nostri cittadini. Per un intero anno ci avvarremo della collaborazione di diverse unità dell’Associazione Nazionale Carabinieri Vesuvio-Portici, che ringrazio per la l’iniziativa propostaci, in modo da avere un monitoraggio specifico e costante dell’intero territorio comunale”.