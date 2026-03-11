Torre del Greco – Turismo, sottoscritto il protocollo d’intesa per la Dmo “Miglio d’Oro-Costa del Vesuvio”

Lunedì 9 marzo è stato ufficialmente sottoscritto il protocollo d’intesa per la costituzione del comitato promotore della Destination Management Organization (Dmo) “Miglio d’Oro-Costa del Vesuvio” , un importante passo verso la valorizzazione integrata del patrimonio turistico, culturale e paesaggistico dell’area vesuviana.

Il protocollo è stato firmato dai legali rappresentanti delle città di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco , che hanno condiviso la volontà di avviare un percorso comune finalizzato alla richiesta di riconoscimento e costituzione della Dmo “Miglio d’Oro-Costa del Vesuvio”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere in modo coordinato l’offerta turistica del territorio, mettendo in rete le eccellenze storiche, culturali, archeologiche e naturalistiche dell’area, dalla fascia costiera del Golfo di Napoli fino al sistema delle ville vesuviane del Miglio d’Oro. La Dmo rappresenterà uno strumento strategico per la pianificazione, la promozione e la gestione sostenibile della destinazione turistica, favorendo sinergie tra istituzioni, operatori economici e realtà culturali del territorio.

La creazione del comitato promotore costituisce il primo passo formale verso la costruzione di una governance condivisa del turismo locale, capace di rafforzare l’identità territoriale e migliorare la competitività della destinazione sui mercati nazionali e internazionali.

Nell’ incontro è stato individuata Torre del Greco quale città capofila e si è convenuti di partecipare come enti promotori del Comitato alla Borsa Mediterranea del Turismo in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 12 al 14 marzo.

Nei prossimi giorni, una volta formalizzata la costituzione del comitato, si lavorerà alla definizione del percorso amministrativo e organizzativo necessario per la costituzione ufficiale della Dmo, coinvolgendo progressivamente anche altri enti, istituzioni e stakeholder del territorio.

La nascita della Dmo “Miglio d’Oro-Costa del Vesuvio” rappresenta dunque un’opportunità concreta per costruire una visione strategica comune e per valorizzare in modo unitario uno dei territori più ricchi di storia, cultura e paesaggio del Mediterraneo.