Torre del Greco – Trovato in possesso di hashish, arrestato pusher incensurato

A Torre del Greco i Carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 32enne di Ercolano incensurato.

I Carabinieri hanno fermato l’uomo in pieno centro mentre era alla guida del suo honda Sh. Nel sotto sella i militari hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish da 64 grammi.

Il 32enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio.