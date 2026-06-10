Torre del Greco – Trovato con droga in casa, arrestato 27enne

I carabinieri della stazione di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio V. B., 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

All’interno dell’abitazione il 27enne nascondeva 15,63 grammi tra cocaina hashish e anfetamina, materiale per il confezionamento e mille 300 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.