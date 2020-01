Torre del Greco- Trovato cadavere nei pressi di via Montedoro: mistero sull’identità dell’uomo

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione e’ stato trovato nei pressi di via Montedoro. La scoperta nel tardo pomeriggio di ieri, quando un operaio Gori, impegnato nella manutenzione di un serbatoio, ha trovato il corpo di un uomo tra i cespugli di un terreno. Ancora sconosciuta l’identità del cadavere; sul caso indagano i carabinieri della stazione locale. Non si esclude nessuna ipotesi