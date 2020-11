Torre del Greco – Trentesimo anniversario visita Giovanni Paolo II, Palomba: “Giorno memorabile per la città”

“Voglio esprimere e consegnare all’intera comunità cittadina il ricordo – in questo particolare giorno, a nome dell’Amministrazione comunale, e, interpretando il sentimento unanime di tutto il Presbiterio torrese – del trentesimo anniversario della venuta di S.S. San Giovanni Paolo II, pellegrino, a Torre del Greco sulle reliquie dell’allora Beato Vincenzo Romano, l’11 Novembre del 1990. Un giorno memorabile della storia e della vita di questa città che non può e non deve essere dimenticato, ma, che abbiamo il dovere di consegnare ai nostri giovani e futuri cittadini del territorio, quale ricordo di storico evento. Tre decenni sono, infatti, trascorsi da quell’11 novembre durante i quali abbiamo assistito tutti ad una repentina quanto continua trasformazione della società e dei suoi valori. Diventa, pertanto, prioritario – nell’ottica di recupero e di riqualificazione del proprio patrimonio identitario, per qualsiasi comunità civile – celebrarne e tramandarne la memoria della propria storia”.

Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, a trent’anni da quel giorno.