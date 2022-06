Torre del Greco – Treno in avaria, l’arrivo del nuovo convoglio viene accolto dagli applausi. Borrelli (Europa Verde): “La Circumvesuviana sembra non migliorare mai”

“Il treno va in avaria a Torre del Greco, allora centinaia di passeggeri si riversano sulla banchina. Quando arriva il treno successivo esplode una vera e propria bolgia, con tutti i viaggiatori che accolgono il convoglio in un tripudio di applausi e cori di incoraggiamento, come se fosse il pullman della festa scudetto. Meraviglioso”. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì alla stazione centrale della Circumvesuviana di Torre del Greco (Napoli) ed è stato immortalato in un video finito sul gruppo Facebook Circumvesuviana “Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” questa domenica.