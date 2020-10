Torre del Greco – Trasporto scolastico 2020/2021, aperte le iscrizioni

Si comunica che, da MERCOLEDI 14 OTTOBRE 2020 a VENERDI 30 OTTOBRE 2020, sono aperte le iscrizioni al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’a. s. 2020/2021, riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie cittadine.

Per iscriversi è necessario leggere attentamente l’Avviso pubblicato di seguito e presentare apposita istanza (con tutti gli allegati richiesti) presso lo Sportello “Pubblica Istruzione”.

In via eccezionale, per il periodo 14 – 30 ottobre 2020, lo Sportello “Pubblica Istruzione”, osserverà il seguente orario di apertura:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00

Martedì e Giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo a partire da LUNEDI 9 NOVEMBRE 2020

