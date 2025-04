Torre del Greco – Trasporto e deposito illegale di rifiuti speciali, tre denunce

Guidava un furgone carico di rifiuti derivanti da attività di lavorazioni edili senza possedere alcuna autorizzazione né per il trasporto né per il necessario sversamento. Per questo motivo un uomo, risultato lavoratore di una società di costruzioni con sede nella vicina Ercolano, è stato denunciato. E con lui, dovrà adesso rispondere alla competente autorità giudiziaria anche il titolare della ditta, mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro.

È accaduto nella giornata di ieri, venerdì 11 aprile, nel corso di uno degli ormai quotidiani controlli che il nucleo ambiente ed ecologia della polizia municipale (comandante Gennaro Russo) esegue sul territorio di Torre del Greco, nell’ambito delle iniziative volute dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella per reprimere gli illeciti legati allo smaltimento della spazzatura.

Nell’ambito di queste attività, gli agenti hanno individuato lungo via Nazionale un veicolo che, all’interno del cassone posteriore, risultava pieno di terriccio, rocce derivanti da scavo e pezzi di asfalto. Vista la particolare situazione, gli operatori della Municipale intimavano immediatamente l’alt al conducente, che dopo le verifiche del caso non era però in grado di esibire alcun documento che legittimasse tale trasporto. Dai successivi controlli effettuati di concerto con la centrale operativa del comando, gli agenti appuravano che il soggetto alla guida risultava dipendente di una società che si occupa di costruzioni ad Ercolano. A margine delle procedure di rito, il conducente dell’automezzo, unitamente all’amministratore unico della ditta per la quale risulta impiegato, è stato deferito all’autorità giudiziaria, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Non è questo però l’unico risultato portato a termine della polizia municipale nella giornata di ieri: nel pomeriggio, infatti, un agente libero dal servizio notava nella zona di via Teatro uno sversamento di numerosi sacchi di colore nero contenenti rifiuti speciali (nello specifico si trattava di guaina impermeabilizzante). I bustoni di plastica erano trasportati, ha poi appurato l’agente di concerto con i colleghi in servizio, da un soggetto gravato da diversi precedenti penali e per giunta privo di patente di guida, che era arrivato nella zona interessata dallo sversamento su un ciclomotore sprovvisto di targa e privo dell’obbligatoria copertura assicurativa. I rifiuti ed il mezzo a due ruote sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo, C. G. di 40 anni, è stato denunciato per trasporto e gestione illecita di rifiuti.

Torre del Greco, 12 aprile 2025