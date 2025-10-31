Torre del Greco – Trasporto delle persone con disabilità alle strutture riabilitative: avviso pubblico per la concessione di contributo economico a sostegno delle spese effettuate

Concessione di contributo economico a sostegno delle spese di trasporto delle persone con disabilità frequentati strutture riabilitative: è l’avviso pubblico redatto – su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e grazie al lavoro portato avanti dall’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino – dal dirigente Alessandro Gennaro Borrelli e dal rup-funzionaria assistente sociale Martina Improta.

Nell’avviso viene ricordato come il regolamento in materia di accesso ai servizi e agli interventi sociali disciplina “la concessione di un contributo economico, una tantum, alle famiglie di soggetti con disabilità” per le spese sostenute nell’anno 2024, relative al trasporto presso i centri e le strutture riabilitative specializzate presenti sia sul territorio cittadino sia lontano da Torre del Greco. Possono presentare domanda di partecipazione i residenti a Torre del Greco che presentino assenza di prestazioni sociosanitarie per le quali il trasporto venga già previsto all’interno della prestazione, con certificazione ai sensi della legge 104/1992 e frequenza presso centro/struttura riabilitativa.