Torre del Greco – Trasbordo rifiuti, Buttol precisa: “Gli operatori sono dotati di teloni per la raccolta del liquido generato dal trasferimento dei rifiuti”

Di seguito la replica della Buttol al comunicato del partito Fratelli d’Italia di Torre del Greco sulle attività di trasbordo.

I luoghi per il trasbordo dei rifiuti non vengono certo scelti dalla Buttol, ma indicati dagli uffici comunali. Gli operatori sono dotati di teloni per la raccolta del liquido generato dal trasferimento dei rifiuti da mezzi piccoli a mezzi pesanti (il percolato è un’altra cosa!) e di segnali stradali per delimitare l’area di trasbordo. E come dimostra la foto scattata dal partito di Fratelli d’Italia, non si nota alcuna goccia di liquido sull’asfalto.

Bisogna ricordare che Torre del Greco non è dotata di un centro servizi dove poter effettuare tali operazioni e soprattutto è completamente carente di strutture ecologiche o comunque centri di raccolta.