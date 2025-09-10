Torre del Greco – Tragico incidente all’incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio: muore 22enne

Tragedia a Torre del Greco all’incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio. Una 22enne in sella ad una moto guidata da un 38enne ha perso la vita nello scontro con un’auto. La ragazza è morta sul posto, sono stati vani i soccorsi. Il ragazzo ala guida della moto è ricoverato in prognosi riservata. Il conducente della vettura, invece, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco.