Torre del Greco – Tragedia sfiorata alla stazione di via del Monte, giovane travolto da treno della Circumvesuviana

Tragedia sfiorata alla stazione della Circumvesuviana di via del Monte, dove nel tardo pomeriggio un giovane è stato travolto da un treno diretto a Sorrento. Come riportato da Metropolis il ragazzo è ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli con fratture ad entrambe le gambe e contusioni varie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, con la circolazione ferroviaria a lungo in tilt.