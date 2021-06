Torre del Greco- Tragedia sfiorata: 4 ragazzi illesi dopo un pauroso ribaltamento dell’auto alle prime luci dell’alba

Una tragedia sfiorata, alle prime ore del mattino, un’auto (panda blu) si è ribaltata con 2 ragazzi e 2 ragazze all’interno. Il conducente, scendendo via Calastro verso le 4:00- per cause ancora da chiarire- ha perso il controllo del veicolo, toccando un’auto in sosta e ribaltandosi. Sul posto le forze dell’ordine, provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco. Illesi miracolosamente i 4 ragazzi.