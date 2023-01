Torre del Greco – Tragedia in periferia, trovata morta 49enne

Una donna di 49 anni è stato trovato morta ieri sera in un appartamento a Torre del Greco in via Montagnelle. La donna, trovata nel proprio letto dai carabinieri, non presentava sul corpo segni di violenza.

Aperta un’inchiesta, con la salma sequestrata per procedere agli accertamenti del caso.