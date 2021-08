Torre del Greco – Tragedia in Litoranea, trovata morta una donna

Tragedia in mare in Litoranea a Torre del Greco, una donna è stata trovata morta nelle prime ore della giornata di Domenica 1 Agosto. Il corpo della donna, una 60enne di origine straniera, è stato avvistato da alcuni bagnanti intorno alle 9:30. Non sono bastati i soccorsi, il personale medico e le forze dell’ordine hanno potuto constatare solo il decesso. Poco chiare le cause della morte, un malore improvviso è l’ipotesi più accreditata.