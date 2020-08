Torre del Greco – Tragedia in costiera: 17enne scout torrese perde la vita durante un’escursione

Non sono bastati i soccorsi del 118, Giovanni Articolo, 17enne di Torre del Greco, ha perso la vita nel corso di un’uscita con il gruppo scout a seguito di un malore. Il giovane torrese, svenuto sulla zona di Santa Maria del Castello, nei pressi del rifugio della forestale, è morto in ospedale nonostante i soccorsi. Del tutto da chiarire le cause del decesso. “Mi unisco al momento di grande dolore che sta vivendo la famiglia del gruppo scout Torre del Greco 4 per l’improvvisa e prematura scomparsa del giovane Giovanni”. Queste le parole di cordoglio del sindaco Giovanni Palomba.