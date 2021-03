Torre del Greco – Tragedia alla Circum di Botteghelle: muore capostazione torrese, aveva 40 anni

Un terribile incidente è costato la vita ieri ad un giovane capostazione Eav torrese, in servizio alla Stazione della Circumvesuviana di Botteghelle. Salvatore Brancaccio è stato travolto – per cause ancora da accertare – da un camion della manutenzione, insieme ad un addetto alle pulizie, quest’ultimo rimasto ferito ed ora ricoverato all’Ospedale del Mare. Nulla da fare invece per il giovane torrese. Queste le parole di Umberto De Gregorio, presidente EAV: “Un incidente assurdo. Qualunque parola è fuori luogo. Solo sgomento. Per quel che vale non lasceremo senza sostegno materiale la famiglia”.