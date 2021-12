Torre del Greco- Tragedia a bordo di una nave nel porto di Palermo: marittimo torrese trovato morto nella sua cabina

Un tragedia scuote la comunità torrese: un marittimo di 41 anni , è stato trovato morto nella sua cabina dai colleghi, mentre la nave era attraccata nel porto di Palermo. Di lunga esperienza marittima, lavorava nelle cucine della nave “La Superba” della compagnia “Grandi Navi Veloci”. Come riportato da Metropolis, la Procura di Palermo dovrebbe disporre l’autopsia sul corpo, per accertare le cause del decesso.

Foto dal WEB della nave “La Superba”della compagnia GNV