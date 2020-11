Torre del Greco – Torre solidale: interventi a favore delle famiglie bisognose

Predisposto e pubblicato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Palomba, un avviso pubblico di coprogettazione per l’individuazione di soggetti del terzo settore disposti a collaborare per la coprogettazione e la gestione di servizi socio-educativi e socio-assistenziali a favore delle famiglie del territorio cittadino in particolari difficoltà.

L’iniziativa, prevista dall’assessore alle Politiche Sociali, Luisa Refuto, è finalizzata ad offrire – attraverso l’organizzazione di interventi integrativi fino a 65.000 euro – un supporto ai nuclei familiari più indigenti, con riferimento a quelli in condizione di disagio e povertà, a quelli in particolari condizione di fragilità, oltre che, ai nuclei monogenitoriali e alle persone in situazione di povertà.

Nello specifico, inoltre, gli interventi previsti, da concludersi inderogabilmente entro il prossimo 31 dicembre, si articoleranno in attività di:

Sostegno alimentare per famiglie disagiate (ad es. fornitura gratuita di pasti caldi a domicilio, distribuzione di pacchi alimentari etc.);

Fondo di solidarietà per utenti in grave condizioni socio-economiche (ad es. contribuzioni su bollette elettriche, gas e acqua, sul fitto o sull’acquisto di medicinali);

Natale solidale per donare, a Natale, regali a bambini e ragazzi appartenenti a famiglie indigenti.

I Soggetti del terzo settore interessati a partecipare, dovranno inviare entro e non oltre il quindicesimo giorno a far data da oggi – esclusivamente a mezzo pec – tutta la documentazione dettagliatamente richiesta dall’avviso pubblico, all’indirizzo:

protocollo.torredelgreco@asmepec.it​

esprimendo come oggetto della pec la dicitura: Istanza di partecipazione all’avviso di coprogettazione “Torre solidale”.