Torre del Greco/ Torre Annunziata – Moto rubate lo scorso 7 Agosto, 2 arresti

In data odierna, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa dal

Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa

Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica

Sicurezza di Torre del Greco hanno proceduto all’arresto di due persone residenti a Napoli nel

quartiere “Ponticelli”, in quanto gravemente indiziate del reato di furto di 2 motocicli, commessi il giorno 7 agosto scorso.

Nelle prime ore della mattinata odierna, uno di essi veniva immediatamente rintracciato presso la propria abitazione ed ivi sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione del dispositivo

restrittivo, mentre l’altro, destinatario della custodia cautelare in carcere, risultava irreperibile

presso la propria abitazione, ma veniva dopo qualche ora rintracciato in Avellino ed ivi associato alla locale Casa Circondariale.

In particolare, agli arrestati viene contestato di essersi impossessati dapprima di un motociclo

Triumph in Torre del Greco alla Via Monsignor Felice Romano, nei pressi di una nota

pasticceria, e successivamente di un altro motociclo Honda SH parcheggiato in Torre Annunziata

nei pressi di un lido ubicato in Viale Marconi, con le aggravanti di aver commesso il fatto con

violenza sulle cose, esposte alla pubblica fede, consistita nel forzare il blocco di accensione.

Le indagini, effettuate dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia di Torre del

Greco e coordinate da questa Procura della Repubblica, erano state avviate immediatamente a

seguito della denuncia del furto avvenuto in Torre del Greco. Nella circostanza gli agenti,

analizzando i dati forniti dalle telecamere di sorveglianza, sia pubbliche che private, erano

riusciti a rilevare il numero di targa del motociclo utilizzato dagli autori dei furti, che risultava

essere stato controllato con a bordo gli odierni arrestati. Uno di essi veniva immediatamente

identificato all’esito delle operazioni di comparazione dei frames acquisiti sul luogo del fatto con

i dati foto-segnaletici, a cura della polizia scientifica.

La sera dello stesso giorno, dopo la commissione dei due furti, gli agenti del Commissariato PS

di Torre del Greco, che avevano diramato le ricerche, procedevano al controllo del motociclo

attenzionato la cui targa era stata segnalata. Nella circostanza gli agenti riconoscevano senza

ombra di dubbio l’altro complice, denunciando i due soggetti a piede libero a questa Procura

della Repubblica, che, all’esito degli elementi indiziari forniti, richiedeva ed otteneva per

entrambi il provvedimento restrittivo eseguito in data odierna.