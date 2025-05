Torre del Greco – Torna “Pint of Science”: la scienza incontra il pub. Tre giorni di incontri al cobar, nel cuore di Stecca

La scienza si fa protagonista al Cobar con Pint of Science 2025, il festival internazionale che porta ricercatori e ricercatrici fuori dai laboratori per incontrare il grande pubblico nei luoghi della quotidianità.

Per il terzo anno consecutivo, grazie all’impegno delle organizzatrici Clementina Sasso, astrofisica INAF – Osservatorio di Capodimonte, ricercatrice e divulgatrice scientifica e Giuliana Esposito, CEO di Stecca, il pubblico di Torre del Greco potrà godersi un boccale di birra ascoltando alcuni dei nomi più autorevoli della scienza italiana, in un’atmosfera informale, stimolante e inclusiva.

Tre serate, tre temi ad alto impatto sociale, per dialogare con la cittadinanza in un’atmosfera informale, davanti a una pinta di birra, parlando di scienza, tecnologia e salute.

IL PROGRAMMA AL COBAR

Lunedì 19 maggio si parte con un focus sul nostro territorio:

“I Vulcani di Napoli: come difendersi dal più alto rischio vulcanico al mondo”, a cura del fisico e vulcanologo Giuseppe De Natale, già direttore dell’Osservatorio Vesuviano e dirigente di ricerca INGV. Un intervento per comprendere il rischio legato a Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia, e le strategie per mitigarne l’impatto sulla popolazione.

Martedì 20 maggio si guarda al futuro della tecnologia con:

“Quantum Computing: il futuro del calcolo nella meccanica quantistica”, presentato da Davide Massarotti e Giuseppe Serpico, docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. I due fisici accompagneranno il pubblico alla scoperta di una delle rivoluzioni scientifiche più promettenti del nostro tempo.

Mercoledì 21 maggio, chiusura in chiave biomedica con la biologa e ricercatrice oncologica Mariella Tagliamonte, in arrivo dall’Istituto Pascale di Napoli. Con il suo talk

“Ruolo del sistema immunitario nella lotta al cancro: vaccini anti-cancro”, si esploreranno le più recenti frontiere della medicina immunoterapica e dei vaccini terapeutici.

L’ingresso è libero e gratuito.

Tutti gli incontri si terranno alle ore 20:00 presso il Cobar, in Via Calastro c/o Ex Molini Meridionali Marzoli.

«Pint of Science è un’occasione unica per incontrare la scienza fuori dai contesti accademici – dichiara il team organizzatore locale – ed è un grande piacere portare nuovamente questo format a Torre del Greco. Il Cobar è il luogo perfetto per creare connessioni tra ricerca, comunità e territorio».

L’evento rientra nella programmazione di Pint of Science Napoli–Benevento–Caserta. A sostenere l’edizione napoletana si riconfermano la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli studi di Napoli Federico II (“Neapolis” SBSB-UNINA) e l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania (OCF), integrati quest’anno dall’Università degli studi del Sannio (UniSannio) e ISUSCHEM S.r.l. a supporto del team estesosi anche nel beneventano e nel casertano.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale di Pint of Science Italia: