Torre del Greco- Torna Mercatorre! Scopri tutti i dettagli

Artigianato, Vintage e Retró, Modernariato, Oggettistica, Arredamento, Indumenti, Vinili, esposizione d’arte, street food, musica e intrattenimento. Torna Mercatorre!

L’appuntamento è per Sabato 13 Dicembre (dalle 17:00 alle 24:00) e domenica 14 Dicembre (dalle 10:00 alle 22:00), nella suggestiva cornice degli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, dove si rinnova l’incontro tra memoria, creatività e identità cittadina.

Nato come mercato alternativo e diventato col tempo un vero e proprio simbolo culturale, Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage.

Tra bancarelle e stand si potrà curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale, accompagnati da musica, street food a km 0 e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età.

Grande spazio, come sempre, sarà riservato all’arte contemporanea, con la Mostra d’Arte Collettiva allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca.

Più di venti artisti — tra pittori, fotografi e illustratori — esporranno le proprie opere, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio.

Mercatorre continua a essere molto più di una fiera: è un rito urbano che unisce le generazioni, un laboratorio di idee e un invito a riscoprire la bellezza delle cose che tornano a vivere.

Vietato mancare!

Ingresso gratuito.

Via Calastro 8/10 Torre del Greco (Na)

Ex Molini Meridionali Marzoli.