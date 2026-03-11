Torre del Greco – Torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso

Torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più amata della provincia napoletana, con la sua ventiduesima edizione. Nato come mercato alternativo e diventato col tempo un vero e proprio simbolo culturale, Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage.

L’appuntamento è per:

► Sabato 14 Marzo — dalle 17:00 alle 24:00

► Domenica 15 Marzo — dalle 10:00 alle 22:00

Location: Ex Molini Meridionali Marzoli — Torre del Greco (NA)

🎟️ Ingresso gratuito

🛒 Cosa troverai a Mercatorre

Tra bancarelle e stand si potrà curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, street food a km 0 e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età.

In scena: Artigianato, Vintage & Retrò, Modernariato, Oggettistica, Arredamento, Indumenti, Vinili, Esposizione d’Arte, Street Food, Musica e tanto altro.

🎨 Mostra d’Arte Collettiva

Grande spazio, come sempre, sarà riservato all’arte contemporanea. La Mostra d’Arte Collettiva sarà allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca, dove pittori, fotografi e illustratori esporranno le proprie opere, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio.

📚 Un Libro al Buio

In collaborazione con il Forum dei Giovani di Torre del Greco, torna il progetto “Un Libro al Buio”: un’iniziativa che promuove la lettura e la condivisione di libri in modo creativo e coinvolgente.

I libri vengono donati gratuitamente, avvolti nella carta di vecchi giornali che ne nasconde titolo, autore e contenuto, con un foglietto di frasi orientative. Una “pesca” misteriosa che stimola la curiosità e la fantasia del lettore. Una volta letto il libro, ci si invita a condividere le proprie impressioni sui social, taggando il profilo del Forum dei Giovani, perpetuando così il ciclo di scoperta e condivisione.

“Mercatorre è molto più di una fiera: è un rito urbano che unisce le generazioni,

un laboratorio di idee e un invito a riscoprire la bellezza delle cose che tornano a vivere.”