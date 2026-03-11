Torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più amata della provincia napoletana, con la sua ventiduesima edizione. Nato come mercato alternativo e diventato col tempo un vero e proprio simbolo culturale, Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage.
L’appuntamento è per:
► Sabato 14 Marzo — dalle 17:00 alle 24:00
► Domenica 15 Marzo — dalle 10:00 alle 22:00
Location: Ex Molini Meridionali Marzoli — Torre del Greco (NA)
🎟️ Ingresso gratuito
🛒 Cosa troverai a Mercatorre
Tra bancarelle e stand si potrà curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale. Il tutto accompagnato da musica dal vivo, street food a km 0 e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età.
In scena: Artigianato, Vintage & Retrò, Modernariato, Oggettistica, Arredamento, Indumenti, Vinili, Esposizione d’Arte, Street Food, Musica e tanto altro.
🎨 Mostra d’Arte Collettiva
Grande spazio, come sempre, sarà riservato all’arte contemporanea. La Mostra d’Arte Collettiva sarà allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca, dove pittori, fotografi e illustratori esporranno le proprie opere, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio.
📚 Un Libro al Buio
In collaborazione con il Forum dei Giovani di Torre del Greco, torna il progetto “Un Libro al Buio”: un’iniziativa che promuove la lettura e la condivisione di libri in modo creativo e coinvolgente.
I libri vengono donati gratuitamente, avvolti nella carta di vecchi giornali che ne nasconde titolo, autore e contenuto, con un foglietto di frasi orientative. Una “pesca” misteriosa che stimola la curiosità e la fantasia del lettore. Una volta letto il libro, ci si invita a condividere le proprie impressioni sui social, taggando il profilo del Forum dei Giovani, perpetuando così il ciclo di scoperta e condivisione.
“Mercatorre è molto più di una fiera: è un rito urbano che unisce le generazioni,
un laboratorio di idee e un invito a riscoprire la bellezza delle cose che tornano a vivere.”
