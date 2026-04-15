Torre del Greco- Torna Mercatorre: il 18 ed il 19 ai Molini

Torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più amata della provincia napoletana, con la sua ventitreesima edizione. Nato come mercato alternativo e cresciuto fino a diventare un vero e proprio simbolo culturale del territorio, Mercatorre è oggi una festa collettiva dedicata al riuso intelligente, all’arte e al vintage, un rito urbano che unisce le generazioni, un laboratorio di idee e un invito a riscoprire la bellezza delle cose che tornano a vivere.

L’appuntamento è per sabato 18 aprile (ore 17:00–24:00) e domenica 19 aprile (ore 10:00–22:00), nella suggestiva cornice degli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, dove si rinnova l’incontro tra memoria, creatività e identità cittadina.

Tra bancarelle e stand si potrà curiosare tra oggetti d’epoca, modernariato, vinili, abbigliamento retrò, design e artigianato locale, accompagnati da musica dal vivo, street food a km 0 e un’atmosfera conviviale che richiama visitatori di tutte le età. Un caleidoscopio di epoche, stili e passioni che trasforma gli Ex Molini in un crogiolo di cultura e creatività.

Grande spazio sarà riservato all’arte contemporanea con la Mostra d’Arte Collettiva allestita all’interno degli edifici del CoBar/Stecca. Pittori, fotografi e illustratori esporranno le proprie opere, offrendo uno sguardo multiforme e vitale sulla scena creativa del territorio. Un viaggio visivo tra linguaggi espressivi differenti, uniti dalla stessa vitalità artistica.

Mercatorre è anche CREATIVITÀ! Domenica 19 aprile, con due sessioni, alle ore 12:00–14:00 e alle ore 16:00–19:00, la Coach hobbista Antonietta Pedata guiderà un laboratorio dedicato ai bambini: un percorso sensoriale e creativo attraverso carta, cartone e cartoncino per realizzare manufatti originali, imparando il valore del riciclo in modo divertente e condiviso.

Mercatorre continua a essere molto più di una fiera:è un rito urbano che unisce le generazioni.