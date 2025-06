Torre del Greco – The Kolors e Peppe Iodice chiudono la festa dei quattro altari 2025

Sarà la voce inconfondibile di Stash e l’energia travolgente dei The Kolors a segnare il culmine della festa dei quattro altari 2025. L’attesissima esibizione della band, in programma domani, domenica 29 giugno, alle 22 in via Comizi, rappresenta il gran finale di una tre giorni che ha trasformato Torre del Greco in un palcoscenico diffuso di arte, cultura, spiritualità e spettacolo.

Accompagnati da una comunità entusiasta e da un pubblico sempre più numeroso, i The Kolors – reduci da successi radiofonici e riconoscimenti internazionali, oltre che da un’apprezzata performance sanremese – sono pronti a incendiare il cuore della città con il loro “Summer 2025 Tour”, in una serata che si preannuncia indimenticabile.

Ma il viaggio emozionale dell’ultima giornata della festa dei quattro altari inizia molto prima del concerto. Già dalle ore 16 torna “La via dei tesori”, l’itinerario guidato tra via Cupa San Pietro e via Piscopia, che racconta la città attraverso simboli religiosi, architetture e misteri. Un percorso tra fede e memoria che accompagna i visitatori nella profondità storica di Torre del Greco.

Nel segno della storia anche l’appuntamento a palazzo Vallelonga, dove prosegue la mostra fotografica “L’arte della tradizione” di Carlo Falanga, curata da Assocoral. Alle 18.30, nel cortile della sede della Bcp, emozionante omaggio al maestro Roberto De Simone con C’era una volta, performance coreografica del Centro Danza di Alba Buonandi, arricchito dalla partecipazione di musicisti del calibro di Marco Zurzolo, Gennaro Venditto e Patrizio Trampetti.

Alle 18 si snoda un nuovo itinerario artistico tra altari e tappeti, questa volta con partenza dalla “fabbricatura” e arrivo al porto, dove, alle 19, va in scena “Sitientes venite ad aquas”, spettacolo teatrale itinerante a cura dell’associazione Balagancik: un racconto in musica, villanelle e danze che celebra il legame sacro dell’acqua con la vita e la città.

Nel frattempo, la villa comunale Ciaravolo si trasforma, ancora una volta, nel villaggio della festa, con sapori, colori e attività per tutte le età. I più piccoli saranno rapiti dalla magia senza tempo del teatrino dei burattini dei Fratelli Ferraiolo, con la partecipazione straordinaria di Pulcinella.

L’arte visiva continua a essere protagonista con Percorsi d’arte, esposizione curata dal Forum dei Giovani, che ancora una volta valorizza l’espressione creativa delle nuove generazioni locali. Nel centro storico, dalle 19, sfilata in grande stile per la banda Acmt, che alle 20.30 si esibirà in piazza Luigi Palomba sotto la direzione del maestro Raimondo Esposito. Poco prima, agli ex molini meridionali Marzoli, la compagnia Sole Luna animerà il pubblico con uno spettacolo musicale che anticipa il ritorno di Peppe Iodice e del suo esilarante “Peppyssimo Summer Tour”.

Alle 20.30, la facciata della basilica di Santa Croce accoglie per l’ultima volta il videomapping “Spera sempre spera”, simbolo visivo di questa edizione dei quattro altari: una finestra luminosa sul senso più profondo della festa, capace di unire arte sacra e tecnologia immersiva.

Infine, alle 22 in via Comizi, il gran concerto dei The Kolors accenderà la notte di Torre del Greco con il repertorio dei loro successi e una carica scenica esplosiva. Un evento atteso da settimane, capace di attirare giovani, famiglie e appassionati da tutta la Campania.

A mezzanotte, sarà il cielo a parlare: il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici al porto chiuderà con un tocco di magia l’edizione 2025 della festa dei quattro altari.