Torre del Greco – Tessera elettorale con spazi esauriti: possibile votare regolarmente

Si comunica a Tutti gli elettori del comune di Torre del Greco che, i cittadini in possesso di tessera elettorale con spazi esauriti, possono regolarmente recarsi – in data odierna – ai seggi elettorali ed esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni politiche della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

È quanto comunicato a tutti i Presidenti di Seggio elettorale, con nota del Dirigente dell’Ufficio Elettorale.