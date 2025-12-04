Torre del Greco – Terza edizione del premio intitolato a Giovanni Guarino

Un cortometraggio per lanciare messaggi sulla fraternità: è quanto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella chiede agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado invitate a partecipare alla terza edizione del premio intitolato alla memoria di Giovanni Guarino, il ragazzo di Torre del Greco ucciso a coltellate a 18 anni il 22 aprile del 2022.

Una iniziativa promossa dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, che evidenzia come tutto “nasce dall’impegno dell’amministrazione di promuovere le politiche di diffusione tra gli studenti del territorio del senso civico e della cultura della legalità”.

Le modalità di partecipazione al concorso, dal titolo “Legalità è… fraternità” e i cui elaborati dovranno essere consegnati entro il prossimo 19 dicembre, sono contenute in un bando firmato dal dirigente Gaetano Camarda, nel quale si legge come “con il coinvolgimento attivo delle scuole, il concorso si pone l’obiettivo di incoraggiare gli studenti a riflettere sul concetto di legalità e sul ruolo che ciascuno può avere nella fraternità, come concetto universale che unisce tutti gli esseri umani in un legame spirituale e morale, nei principi di libertà ed uguaglianza”.

La partecipazione al concorso sarà “occasione di confronto, riflessione e un’opportunità per vivere un’esperienza di fraternità con le realtà di volontariato del territorio e di raccontare l’esperienza tramite un cortometraggio sul tema legato al concetto ‘Legalità è… fraternità’, da intendersi come valore non astratto ma concreto, strettamente legato all’adesione alla dichiarazione sulla fraternità umana e alle iniziative promosse in collaborazione tra Anci e fondazione Fratelli tutti”.

Gli studenti partecipanti dovranno vivere un’esperienza di fraternità con le realtà di volontariato del territorio (associazioni che si occupano di persone con disabilità, anziani, che operano nel contrasto alla povertà etc.) e raccontare questo momento attraverso un cortometraggio, che dovrà avere la durata massima di tre minuti e dovrà essere accompagnato da una breve relazione descrittiva che dia conto in particolare delle motivazioni che hanno spinto alla scelta della realtà di volontariato e dell’esperienza vissuta.

Ogni scuola può partecipare con un solo cortometraggio. Ad ogni istituti che aderiranno al bando, il Comune metterà a disposizione 714,28 euro per la realizzazione dell’esperienza di fraternità e del corto: l’erogazione del contributo avverrà attraverso la rendicontazione delle spese sostenute e la presentazione degli specifici giustificativi di spesa. I progetti, come detto, dovranno pervenire entro il 19 dicembre con la consegna a mano di una penna usb all’ufficio pubblica istruzione o attraverso l’indirizzo email istruzione@comune-torredelgreco.na.it. Le altre specifiche sono contenute nel bando presente sul sito www.comune.torredelgreco.na.it.