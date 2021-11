Torre del Greco- Terribile incidente su Via Nazionale: bimbo di un anno operato alla testa

Un terribile incidente stanotte in via Nazionale a Torre del Greco, nei pressi del distributore della ESSO. Ad essere coinvolte due autovetture, una Fiat Panda ed una Fiat 500 ed uno scooter. Conseguenze drammatiche per un bimbo di un anno, operato d’urgenza alla testa presso l’ospedale Santobono. Ferita anche una donna di 46 anni ed il motociclista. Sull’incidente sono in corso le indagini delle autorità giudiziaria.

Immagine di repertorio