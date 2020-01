Torre del Greco – Tentano di portare via il Bancomat a Unicredit: messi in fuga dalla vigilanza

Un assalto al bancomat fallito. Erano le 4 quando l’Unicredit di via Vittorio Veneto è stata oggetto di un tentativo di rapina. I ladri, la cui identità ancora sconosciuta, hanno tentato di portare via il bancomat e sono stati fermati dall’intervento della vigilanza. E’ escluso l’utilizzo di materiale esplosivo; sul posto i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e dare un volto ai criminali.