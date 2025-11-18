Torre del Greco – Tenta di rubare tra le auto in sosta: arrestato 51enne

Questa notte a Torre del Greco i Carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile della compagnia hanno arrestato per tentato furto e danneggiamento un 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari, verso le 3, hanno notato l’uomo a largo Benigno mentre si nascondeva tra le auto in sosta.

L’uomo, poco prima, aveva danneggiato alcune auto e aveva infranto un finestrino.

Gli arnesi sono stati sequestrati mentre il 51enne è in attesa di giudizio.