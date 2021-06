Torre del Greco – Temporaneo divieto di sosta in via Purgatorio e Via Nazionale per lavori

In considerazione della nota pec del 28.06.2021, da parte del Responsabile U.O. Servizi Nettezza urbana VI Settore “Ambiente ed ecologia” del Comune di Torre del Greco, con cui è stata chiesta l’adozione di un dispositivo temporaneo di divieto di sosta per la realizzazione di interventi di igiene urbana, in via Purgatorio e Via Nazionale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 2746 del 29 Giugno 2021 con cui si istituisce in:

VIA PURGATORIO sino a VIA NAZIONALE 1 TRATTO (da P.zza Luigi Palomba a Via Lavatroia): divieto di sosta ambo i lati della carreggiata con rimozione coatta – il giorno 1 Luglio 2021 dalle ore 19.30 sino alle ore 06.00 del 2 Luglio 2021;