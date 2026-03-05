Torre del Greco – Telefonata con il primo ufficiale della nave Msc bloccata a Dubai

Lunga telefonata questa mattina, giovedì 5 marzo, tra il sindaco Luigi Mennella e il primo ufficiale Stefano Ondato, cittadino di Torre del Greco e componente dell’equipaggio dell’Msc Euribia, la nave con oltre 560 crocieristi ferma al porto di Dubai a causa della guerra in Iran.

Nel corso della chiacchierata, il primo cittadino ha chiesto le condizioni generali dell’equipaggio e di tutti i presenti sull’imbarcazione: “Dall’altra parte del telefono – spiega Mennella – ho trovato una persona serena e molto lucida, che mi ha descritto la situazione con estrema obiettività, parlandomi innanzitutto di un’assistenza ricevuta, in particolare dalla compagnia, attenta e puntale. Nel sottolineare che a bordo ci sono altri componenti dell’equipaggio della nostra città e che in generale tutti stanno bene, ci ha anche tenuto a farci sapere che una prima parte dei crocieristi è riuscita a sbarcare per poter poi fare ritorno nei Paesi di residenza”.

“Ondato – prosegue il sindaco di Torre del Greco – ci ha anche tenuto a fare sapere che l’equipaggio lascerà la nave per ultimo, fra qualche giorno, ma anche che complessivamente la situazione appare serena. Un aspetto, questo, che mi è stato ribadito anche da altri cittadini che vivono nelle zone interessate dal conflitto in maniera non diretta, che per la maggior parte dei casi, dopo gli iniziali momenti di comprensibile smarrimento e paura, sono tornati a svolgere il loro lavoro”.

“Con i parlamentari che abbiamo contatto nelle ore immediatamente successive allo scoppio del conflitto e con la Farnesina – conclude Luigi Mennella – continueremo a monitorare la situazione e ad informarci sulle condizioni dei nostri concittadini presenti nelle zone poste a ridosso dell’Iran”.