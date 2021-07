Torre del Greco – Targhe di merito associazioni per l’impegno durante la pandemia, Del Prato(Confesercenti): “Uniti possiamo sconfiggere tutti i mali”

Quest’oggi l’Associazione Commercianti Torresi è stata premiata,per l’impegno profuso sul territorio durante la primia fase emergenziale pandemica.

Le parole del Presidente Confesercenti Gianmarco Del Prato

“È stato un onore per me rappresentare tutti i nostri associati;continueremo a fare del nostro meglio.

La diffusione del covid ha messo tutti noi a dura prova ma allo stesso tempo,nella condizione di riscoprire la solidarietà umana e sociale. Abbiamo imparato che essendo uniti possiamo sconfiggere tutti i mali, anche quelli invisibili.

Questo deve essere per noi uno stimolo a fare sempre di più e ad unirci, come popolo e come uomini, per una società migliore.

È un onore per me e per i miei colleghi del direttivo,aver potuto rappresentare la categoria in un momento del genere; abbiamo sentito il peso delle responsabilità dovute a quei terribili giorni e ci auguriamo di aver trasmesso il messaggio di speranza che ha mosso tutte le nostre azioni:

dalle donazioni di sangue in massa al tenere informati gli associati in un momento di totale incertezza dove tutti sembravano allo sbaraglio;

dall’incentivare le spese solidali all’ottenere le vaccinazioni per tutti gli associati non riconosciuti come categoria a rischio fino a pochi mesi fa.

A volte,invece,anche semplicemente con una parola di conforto,perché sono fermamente convinto che solo con la fede e la speranza si possono raggiungere grandi risultati.

Vorrei esprimere la mia immensa gratitudine e quella di tutti gli associati che rappresento quest’oggi, al Sindaco ed al Consiglio Comunale tutto.

La collaborazione attuata durante questo periodo emergenziale ci ha consentito di imbastire diversi incontri a distanza con le associazioni di categoria, attraverso i quali abbiamo raggiunto importanti risultati per le attività e la cittadinanza in un momento particolarmente delicato e difficile per tutti noi; Confidiamo che questo confronto possa portare ancora importanti risultati.

Mi preme ringraziare ad uno ad uno tutti i nostri associati, con i quali condividiamo questo onorevole riconoscimento.

È per loro che i nostri progetti vengono ideati e portati a compimento. Spiace non poterli avere qui con noi.

Ringrazio inoltre il direttivo tutto, che mi affianca da ormai 4 anni, impegnandosi senza sosta,a tutte le ore del giorno e della notte,mosso dal semplice amore per questa splendida terra alla quale noi tutti,come categoria e non, dobbiamo tuttto

Vorrei infine dedicare questo riconoscimento a livello personale a mia figlia ,colei che muove il mio fermo impegno per il territorio.

Spero per lei e per tutti i piccoli torresi ,che possa giovare delle azioni non solo delle associazioni qui presenti quest oggi ma soprattutto dei cittadini volenterosi,per far si che domani possano avere una possibilità di scelta se restare o meno,piuttosto che un obbligo di emigrare in cerca di una qualità di vita migliore.

Spero che questo sogno venga condiviso da tutti voi”