Torre del Greco – Tabernacolo vota il bilancio, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia chiede l’espulsione dal partito

Comunicato stampa

“Il voto favorevole al bilancio di previsione espresso oggi in consiglio comunale da Alessandra Tabernacolo, è un chiaro atto di sostegno politico all’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Palomba. Una decisione che non può trovare alcuna giustificazione, avendo la rappresentante di Fratelli d’Italia a palazzo Baronale non solo contravvenuto ai dettami del coordinamento cittadino, ma è andata contro anche all’opinione più volte espressa dal direttivo provinciale”.

È il parere del segretario di Torre del Greco di Fratelli d’Italia, Luca Alini, e dal coordinatore del Miglio d’oro del partito di Giorgia Meloni, Salvatore Quirino in merito al voto favorevole di Alessandra Tabernacolo al bilancio 2021 al Comune di Torre del Greco: “Con questi presupposti – prosegueono Alini e Quirino – Alessandra Tabernacolo si è ufficialmente schierata a favore della maggioranza politica di centrosinistra a Torre del Greco, ponendosi di conseguenza irrimediabilmente fuori da Fratelli d’Italia. A nome del coordinamento cittadino, chiediamo dunque agli organi sovracomunali l’espulsione della consigliere comunale dal partito”.